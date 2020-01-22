Лучшие спортивные сооружения наградят на выставке Sports World 2020

Призеры национального конкурса «Арена» будут отмечены на международной выставке в Москве 15 мая 2020 года.



В мае 2020 года Москва на несколько дней станет спортивной столицей мира. Проведению самой масштабной в истории страны отраслевой выставки Sports World не помешают даже санкции Всемирного антидопингового агентства.



Выставка будет проводиться 14–16 мая в МВЦ «Крокус Экспо». Она расположится на территории площадью 13 тысяч кв. метров, а её участниками станут более 300 компаний со всего мира. В программе также большая профессиональная конференция и спортивно-музыкальный фестиваль. Участие в Sports World 2020 бесплатное. Регистрация уже открыта.



На Sports World 2020 станут известны обладатели призов II национального конкурса «Арена» на образцовое спортивное учреждение. Эта премия учреждена Олимпийским комитетом России (ОКР), Паралимпийским комитетом России (ПКР) и Российской ассоциацией спортивных учреждений при поддержке Министерства спорта России. В 2019 году на неё претендовали 235 заявок из 61 региона страны. Профессиональное жюри на основе 6 критериев оценки определило 43 призёра в 7 номинациях. Это действительно самые качественные, удобные, эффективные и прогрессивные стадионы, арены и многофункциональные комплексы России.

Торжественное награждение призёров конкурса «Арена» станет важной частью выставки Sports World 2020. Церемония пройдёт в «Крокус Экспо» 15 мая 2020 года. Для вручения лучшим из лучших памятных призов приглашены бывший министр спорта России Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, звёзды спорта, выпускники и воспитанники победителей конкурса. На церемонии будут присутствовать также руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта регионов, чьи объекты заняли призовые места. Приглашения на награждение можно получить в организационном комитете конкурса.