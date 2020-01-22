Ламбьель: после ухода Фернандеса место лидера в мужском фигурном катании вакантно

Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель считает, что в нынешнем мужском одиночном катании нет бесспорного лидера.



«На этом чемпионате Европы мы видим совершенно новое поколение фигуристов: это и Дмитрий Алиев, и Александр Самарин, и тот же Денис Васильев, которого я тренирую с тех времён, когда он был совсем юниором и соревновался с этими же ребятами», — цитирует Ламбьеля «RT на русском».



Специалист сообщил также, что любит наблюдать за тем, как юниоры переходят во взрослое катание.



«Им сейчас тяжело, потому что всегда сложно выступать, понимая, что место лидера вакантно. После ухода Хавьера Фернандеса оно реально вакантно, и мысль, что его можешь занять именно ты, заставляет многих нервничать сверх меры. Отсюда столько ошибок. Я, например, считал до начала соревнований, что фаворитом будет француз Кевин Эймоз, а он даже не отобрался в финал».

Алиев идёт вторым после короткой программы на чемпионате Европы, Даниелян — третий