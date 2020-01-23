Чернышенко: задача Матыцина — возвращение позиций России как страны, свободной от допинга

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о задачах нового министра спорта России Олега Матыцина.
«Один из фактов признания эффективности работы Олега Васильевича — это то, что он является президентом Международной федерации студенческого спорта. У него сейчас есть невероятный шанс, о котором мы можем только мечтать, когда есть возможность реализовать свой опыт как академический, так и практический и поднять наш спорт на большую высоту.
Задача, которая стоит перед Матыциным, — это возвращение позиций России на международной спортивной арене как страны, свободной от допинга. Эту задачу поставил президент, и мы будем над ней работать.
Я понимаю, что один в поле не воин. Я надеюсь на те конструктивные отношения, которые у нас сложились в предыдущие годы. Будем опираться на опыт предшественников, учитывать те ошибки, которые были сделаны, выполнять задачи, поставленные перед Министерством спорта», — цитирует Чернышенко «Матч ТВ».
Напомним, предыдущим министром спорта РФ был Павел Колобков. Он покинул свою должность 15 января вместе со всем правительством Дмитрия Медведева.
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