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«Не можете провести — отдайте России». Тарасова раскритиковала организацию ЧЕ

«Не можете провести — отдайте России». Тарасова раскритиковала организацию ЧЕ
Другие / Фигурное катание 0

Известный тренер и комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова подвергла жёсткой критике организаторов чемпионата Европы в Граце (Австрия). Арена, на которой проходят соревнования находится за чертой города, в 14 км от него.

«Это в прямом смысле дутый шатёр, где не циркулирует воздух. Мы ещё посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях. Рафаэль Арутюнян написал, что «непрофессионалы управляют профессионалами», и я с ним совершенно согласна. Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта.

Эти же люди — пожилые и непрофессиональные — делают для нас правила, и они же опять запретили четверные прыжки. Боятся наших успехов и результатов Тутберидзе? Лучше бы подтягивались к нам, но им не важен результат и не важно развитие фигурного катания — они его, наверное, уже не увидят. Мы работаем здесь по пятьдесят лет и больше, я лично на катке с четырёх лет, так что мы знаем, как турниры проводятся, нас этому не надо учить.

Не можете провести, не получается — отдайте России, и не надо ничего придумывать. Будут и болельщики, и достойное освещение», — цитирует Тарасову ТАСС.

Раскритиковала Тарасова и расположение комментаторской позиции. Чтобы добраться до неё, тележурналисты должны преодолеть лестницу практически с риском для жизни.

«Непонятно, как туда подниматься и как там работать. Мне кажется, не надо так принижать такие прекрасные соревнования, как чемпионат Европы. Я многократно участвовала в нём, мои спортсмены сколько катались, столько выигрывали их», — заявила Тарасова.

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