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Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы

Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы
Другие / Фигурное катание 0

Полным доминированием российских фигуристов завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Все три лидирующих места занимают представители России.

На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второй результат показали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — их выступление судьи оценили оценкой 74,92 балла. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла).

Свои произвольные программы дуэты представят в пятницу, 24 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы, Грац
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 82,34
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 74,92
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,50.

Алиев идёт вторым после короткой программы на чемпионате Европы, Даниелян — третий
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