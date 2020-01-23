Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы

Полным доминированием российских фигуристов завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Все три лидирующих места занимают представители России.



На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второй результат показали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — их выступление судьи оценили оценкой 74,92 балла. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла).



Свои произвольные программы дуэты представят в пятницу, 24 января.



Фигурное катание. Чемпионат Европы, Грац

Спортивные пары. Короткая программа



1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 82,34

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 74,92

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,50.