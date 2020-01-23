Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы

Полным доминированием российских фигуристов завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Все три лидирующих места занимают представители России.
На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второй результат показали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — их выступление судьи оценили оценкой 74,92 балла. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла).
Свои произвольные программы дуэты представят в пятницу, 24 января.
Фигурное катание. Чемпионат Европы, Грац
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 82,34
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 74,92
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,50.
- 23 января 2020
-
01:29
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:31
-
00:11
-
00:10
- 22 января 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:21
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:24
-
20:48
-
20:28
-
20:00
-
20:00
-
19:29
-
18:58
-
18:47
-
18:16
-
17:52
-
16:04
-
15:44
-
15:31
-
14:55
-
14:47
-
13:51
-
12:54
-
12:39
-
11:56
-
11:53
-
11:07