Морозов: очень обидно — ошиблись на простом, но дорогом элементе

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал выступление в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). В дуэте с Евгенией Тарасовой они показали третий результат, набрав 73,50 балла.

«Случайность. Я запнулся на поддержке во время второго оборота, поэтому досрочно её завершили. Всё остальное было очень прилично, поэтому очень обидно. Ошиблись на простом, но дорогом элементе и очень много баллов из-за этого потеряли», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, по итогам короткой программы весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар — российский. На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вторые — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92).