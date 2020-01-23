Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Морозов: очень обидно — ошиблись на простом, но дорогом элементе

Морозов: очень обидно — ошиблись на простом, но дорогом элементе
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал выступление в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). В дуэте с Евгенией Тарасовой они показали третий результат, набрав 73,50 балла.

«Случайность. Я запнулся на поддержке во время второго оборота, поэтому досрочно её завершили. Всё остальное было очень прилично, поэтому очень обидно. Ошиблись на простом, но дорогом элементе и очень много баллов из-за этого потеряли», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, по итогам короткой программы весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар — российский. На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вторые — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020