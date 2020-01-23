Морозов: очень обидно — ошиблись на простом, но дорогом элементе

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал выступление в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). В дуэте с Евгенией Тарасовой они показали третий результат, набрав 73,50 балла.
«Случайность. Я запнулся на поддержке во время второго оборота, поэтому досрочно её завершили. Всё остальное было очень прилично, поэтому очень обидно. Ошиблись на простом, но дорогом элементе и очень много баллов из-за этого потеряли», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, по итогам короткой программы весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар — российский. На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вторые — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92).
- 23 января 2020
-
01:29
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:31
-
00:11
-
00:10
- 22 января 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:21
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:24
-
20:48
-
20:28
-
20:00
-
20:00
-
19:29
-
18:58
-
18:47
-
18:16
-
17:52
-
16:04
-
15:44
-
15:31
-
14:55
-
14:47
-
13:51
-
12:54
-
12:39
-
11:56
-
11:53
-
11:07