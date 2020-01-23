Козловский — о мировом рекорде: несмотря на результат, прокат не был идеальным

Российский фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал выступление в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). В дуэте с Александрой Бойковой они выиграли программу, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов — 82,34 балла.

«Несмотря на результат, нельзя сказать, что прокат был идеальным. Присутствовала некоторая зажатость, но мы довольны. Теперь все наши мысли о произвольной программе.



Последний номер последней разминки? В короткой программе вообще без разницы — первый или последний. Это не тот момент, на который стоит обращать внимание.



На трибунах очень много российских болельщиков, которые позволяют создать домашнюю атмосферу.



Мы стараемся готовиться так, чтобы на каждом старте показывать максимальный уровень катания. Посмотрите на девочек, которые выполняют сложнейший контент. У них такой уровень, что даже, если что-то не получается, нижний порог их выступления — на уровне лучших результатов мира», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.