Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Козловский — о мировом рекорде: несмотря на результат, прокат не был идеальным

Козловский — о мировом рекорде: несмотря на результат, прокат не был идеальным
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал выступление в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). В дуэте с Александрой Бойковой они выиграли программу, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов — 82,34 балла.

«Несмотря на результат, нельзя сказать, что прокат был идеальным. Присутствовала некоторая зажатость, но мы довольны. Теперь все наши мысли о произвольной программе.

Последний номер последней разминки? В короткой программе вообще без разницы — первый или последний. Это не тот момент, на который стоит обращать внимание.

На трибунах очень много российских болельщиков, которые позволяют создать домашнюю атмосферу.

Мы стараемся готовиться так, чтобы на каждом старте показывать максимальный уровень катания. Посмотрите на девочек, которые выполняют сложнейший контент. У них такой уровень, что даже, если что-то не получается, нижний порог их выступления — на уровне лучших результатов мира», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020