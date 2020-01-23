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Ходыкин: выступлением довольны, но наш прокат мог показаться довольно нервным

Ходыкин: выступлением довольны, но наш прокат мог показаться довольно нервным
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Денис Ходыкин прокомментировал выступление в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

«Выступлением довольны. Единственное — прокат мог показаться довольно нервным. Даша слегка переживала, но это не должно было сильно сказаться. Надо уметь кататься и в таком состоянии.

В этом зале очень хорошая акустика, так что даже при небольшом количестве зрителей ощущается мощная поддержка», — приводит слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, что российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 74,92 балла, заняли второе место по итогам короткой программы.

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