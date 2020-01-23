Ходыкин: выступлением довольны, но наш прокат мог показаться довольно нервным
Российский фигурист Денис Ходыкин прокомментировал выступление в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия).
«Выступлением довольны. Единственное — прокат мог показаться довольно нервным. Даша слегка переживала, но это не должно было сильно сказаться. Надо уметь кататься и в таком состоянии.
В этом зале очень хорошая акустика, так что даже при небольшом количестве зрителей ощущается мощная поддержка», — приводит слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, что российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 74,92 балла, заняли второе место по итогам короткой программы.
Фигуристы Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в парном фигурном катании
Читайте также
- 23 января 2020
-
01:46
-
01:29
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:31
-
00:11
-
00:10
- 22 января 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:21
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:24
-
20:48
-
20:28
-
20:00
-
20:00
-
19:29
-
18:58
-
18:47
-
18:16
-
17:52
-
16:04
-
15:44
-
15:31
-
14:55
-
14:47
-
13:51
-
12:54
-
12:39
-
11:56
-
11:53
Партнерский контент