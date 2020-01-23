Москвина сочинила стихотворение после рекордного проката Бойковой и Козловского на ЧЕ

Тамара Москвина, тренер российского дуэта Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, сочинила стихотворение в связи с успешным выступлением подопечных в короткой программе на чемпионате Европы в Граце. Россияне захватили лидерство, установив мировой рекорд — 82,34 балла. С Бойковой и Козловским также работает тренер Артур Минчук.
«Тренеры довольны тем, что они всё сделали безошибочно, красиво. Кататься последними после таких сильных пар было сложно, поэтому мы довольны. Я даже стихотворение по этому поводу сочинила. Дима с Сашей — гордость наша, а Артур с Тамарою тренируют парою», — приводит слова Москвиной ТАСС.
Второе и третье места также заняли российские дуэты — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Евгения Тарасова/Владимир Морозов соответственно. Произвольную программу пары представят завтра, 24 января.
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