Москвина сочинила стихотворение после рекордного проката Бойковой и Козловского на ЧЕ

Тамара Москвина, тренер российского дуэта Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, сочинила стихотворение в связи с успешным выступлением подопечных в короткой программе на чемпионате Европы в Граце. Россияне захватили лидерство, установив мировой рекорд — 82,34 балла. С Бойковой и Козловским также работает тренер Артур Минчук.

«Тренеры довольны тем, что они всё сделали безошибочно, красиво. Кататься последними после таких сильных пар было сложно, поэтому мы довольны. Я даже стихотворение по этому поводу сочинила. Дима с Сашей — гордость наша, а Артур с Тамарою тренируют парою», — приводит слова Москвиной ТАСС.



Второе и третье места также заняли российские дуэты — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Евгения Тарасова/Владимир Морозов соответственно. Произвольную программу пары представят завтра, 24 января.