Ганус отреагировал на решение ВАДА приостановить работу Московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировала решение ВАДА временно приостановить работу Московской антидопинговой лаборатории.

«Решение ВАДА приостановить работу Московской лаборатории для нас предсказуемое. Проблема в том, что были совершены определённые действия со стороны определённых лиц. Есть проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого. Сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории.



Для нас это решение не стало неожиданностью, мы отрабатывали логистику, и у нас всё налажено. РУСАДА готово вести анализ биоматериалов спортсменов в иностранных лабораториях, но это увеличивает стоимость. Всё будем решать», — приводит слова Гануса Sport24.

Решение ВАДА подразумевает запрет на любой вид деятельности лаборатории, связанный с анализом образцов крови и программой биологического паспорта спортсмена.

ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории