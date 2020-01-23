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Ганус отреагировал на решение ВАДА приостановить работу Московской лаборатории

Ганус отреагировал на решение ВАДА приостановить работу Московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировала решение ВАДА временно приостановить работу Московской антидопинговой лаборатории.

«Решение ВАДА приостановить работу Московской лаборатории для нас предсказуемое. Проблема в том, что были совершены определённые действия со стороны определённых лиц. Есть проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого. Сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории.

Для нас это решение не стало неожиданностью, мы отрабатывали логистику, и у нас всё налажено. РУСАДА готово вести анализ биоматериалов спортсменов в иностранных лабораториях, но это увеличивает стоимость. Всё будем решать», — приводит слова Гануса Sport24.

Решение ВАДА подразумевает запрет на любой вид деятельности лаборатории, связанный с анализом образцов крови и программой биологического паспорта спортсмена.

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