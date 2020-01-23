Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпион Универсиады российский сноубордист Автанеев дисквалифицирован на 2 года

Чемпион Универсиады российский сноубордист Автанеев дисквалифицирован на 2 года
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация сноуборда России на основании и во исполнение решения РУСАДА дисквалифицировала Никиту Автанеева на два года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Срок дисквалификации отсчитывается с 10 октября 2019 года.

Многократный чемпион России, победитель Универсиады-2019 в дисциплине «хаф-пайп» Автанеев отстранён на два года за непредоставление информации о местонахождении. У сноубордиста было три флажка в системе ADAMS.

В декабре первый вице-президент ФСР Наталья Подоровская заявила, что федерация обжалует решение о дисквалификации спортсмена, но в итоге он всё же был отстранён. По её словам, «за свою карьеру Автанеев сдал 24 пробы, все были отрицательные».

Федерация сноуборда России обжалует дисквалификацию Автанеева
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020