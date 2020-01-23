Чемпион Универсиады российский сноубордист Автанеев дисквалифицирован на 2 года
Федерация сноуборда России на основании и во исполнение решения РУСАДА дисквалифицировала Никиту Автанеева на два года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Срок дисквалификации отсчитывается с 10 октября 2019 года.
Многократный чемпион России, победитель Универсиады-2019 в дисциплине «хаф-пайп» Автанеев отстранён на два года за непредоставление информации о местонахождении. У сноубордиста было три флажка в системе ADAMS.
В декабре первый вице-президент ФСР Наталья Подоровская заявила, что федерация обжалует решение о дисквалификации спортсмена, но в итоге он всё же был отстранён. По её словам, «за свою карьеру Автанеев сдал 24 пробы, все были отрицательные».
Федерация сноуборда России обжалует дисквалификацию Автанеева
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