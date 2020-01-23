ВФЛА до сих пор не предоставила World Athletics ответы на обвинения по «делу Лысенко»

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не приступит к рассмотрению вопроса допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики не даст ответы на предъявленные обвинения, сообщает AP.

В ноябре 2019 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Позднее Шляхтин подал в отставку. World Athletics на время разбирательств по делу Лысенко приняла решение приостановить выдачу допусков к соревнованиям.

World Athletics дважды предоставляла ВФЛА дополнительное время для ответов. Вторая отсрочка завершилась 16 января.

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.