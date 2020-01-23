Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам

Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Партия, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась после 60-го хода.



Общий счёт в противостоянии стал ничейным — 6-6. Обладательница титула чемпионки мира определится завтра, 24 января, на тай-брейке.



Первые шесть партий этого противостояния были сыграны в Шанхае (Китай) с 5 по 12 января. С 16 января поединки проходят во Владивостоке.



Александра Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам. 23 ноября 2018 года Цзюй Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте. Она является победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011) и Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018).

Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в 11-й партии за титул чемпионки мира