В ВФЛА отреагировали на информацию об отсутствии ответов по «делу Лысенко»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Юлия Тарасенко прокомментировала информацию AP о том, что ВФЛА до сих пор не предоставила Международной ассоциации легкоатлетических федераций ответы на обвинения по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Источник ранее сообщил, что World Athletics дважды предоставляла ВФЛА дополнительное время для ответов. Вторая отсрочка завершилась 16 января.

«Как подтверждал ранее сам Athletics Integrity Unit, ВФЛА направила в AIU свои объяснения в согласованные с ним сроки. Соответствующее подтверждение о получении AIU нашего объяснения у ВФЛА имеется», — приводит слова Тарасенко ТАСС.

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.