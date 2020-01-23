Усэйн Болт станет отцом

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира знаменитый ямайский спринтер Уэйн Болт и его подруга Каси Беннетт вскоре станут родителями. Об этом титулованный спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Я просто хочу сказать, что король или королева скоро будет здесь», — подписал фото беременной подруги Болт.
Пост доступен в «инстаграме» Усэйна Болта.
За время выступлений Усэйн установил восемь мировых рекордов. На текущий момент он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 м — 9,58; 200 м — 19,19, а также в эстафете 4×100 м — 36,84.
Он завоевал золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4х100 м на трёх Олимпиадах подряд, но был лишён награды в эстафете с Игр в Пекине из-за положительной допинг-пробы товарища по команде Несты Картера. Болт завершил карьеру в августе 2017 года.
- 23 января 2020
-
16:14
-
15:40
-
14:38
-
13:33
-
13:30
-
13:22
-
13:16
-
13:00
-
12:08
-
11:57
-
11:15
-
10:27
-
09:51
-
09:37
-
09:26
-
01:46
-
01:29
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:31
-
00:11
-
00:10
- 22 января 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:21
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:24
-
20:48
-
20:28
-
20:00
-
20:00