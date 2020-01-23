Усэйн Болт станет отцом

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира знаменитый ямайский спринтер Уэйн Болт и его подруга Каси Беннетт вскоре станут родителями. Об этом титулованный спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Я просто хочу сказать, что король или королева скоро будет здесь», — подписал фото беременной подруги Болт.

Пост доступен в «инстаграме» Усэйна Болта.

За время выступлений Усэйн установил восемь мировых рекордов. На текущий момент он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 м — 9,58; 200 м — 19,19, а также в эстафете 4×100 м — 36,84.

Он завоевал золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4х100 м на трёх Олимпиадах подряд, но был лишён награды в эстафете с Игр в Пекине из-за положительной допинг-пробы товарища по команде Несты Картера. Болт завершил карьеру в августе 2017 года.