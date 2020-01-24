Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020. Прямой эфир 24 января
В Граце (Австрия) продолжается чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. В третий день соревнований женщины выступят с короткими программами. Начало соревнований запланировано на 13:30 мск.
Россию на чемпионате Европы представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. Щербакова в короткой программе выйдет на лёд 32-й, Косторная — 33-й, а Трусова — предпоследней, 36-й.
Прямой эфир чемпионата Европы по фигурному катанию на сайте Первого канала.
В 2019 году чемпионкой Европы стала россиянка Софья Самодурова. Серебро завоевала её соотечественница, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Тройку призёров замкнула представительница Финляндии Вивека Линдфорс.
Чемпионат Европы в Граце завершится 26 января.
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