Кавагути рассказала, почему японцы так любят Загитову

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, выступавшая в дуэте с Александром Смирновым, рассказала, почему в Японии так любят Алину Загитову.



«Её все любят, но в то же время понимают, что она всё выиграла. Что ещё нужно?! Почему именно Загитова так зацепила японцев? Наверное, она красивая. Все мужчины полюбили её за это. Она красотка. Ещё она любит японскую кухню. Хотя Медведева тоже любит суши», — приводит слова Кавагути «Спорт день за днём».



13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.



Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).