Путин — о выступлении России на юношеских ОИ: команда блестяще справилась с задачами

Президент России Владимир Путин поздравил национальную команду с победой в общекомандном медальном зачёте юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария).



«Вы отлично подготовились к этим ответственным соревнованиям, благодаря целеустремлённости и победному настрою выдержали серьёзную конкуренцию со стороны сильных соперников, блестяще справились с поставленными задачами, проявили себя как дружная, сплочённая команда, объединившая талантливых молодых спортсменов из многих регионов нашей страны», — говорится в официальной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.



За 13 соревновательных дней российские спортсмены завоевали 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых — это рекорд сборной в истории юношеских Олимпиад.

Сборная России впервые победила в медальном зачёте юношеских Олимпийских игр