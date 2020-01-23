Путин — о выступлении России на юношеских ОИ: команда блестяще справилась с задачами
Президент России Владимир Путин поздравил национальную команду с победой в общекомандном медальном зачёте юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария).
«Вы отлично подготовились к этим ответственным соревнованиям, благодаря целеустремлённости и победному настрою выдержали серьёзную конкуренцию со стороны сильных соперников, блестяще справились с поставленными задачами, проявили себя как дружная, сплочённая команда, объединившая талантливых молодых спортсменов из многих регионов нашей страны», — говорится в официальной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
За 13 соревновательных дней российские спортсмены завоевали 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых — это рекорд сборной в истории юношеских Олимпиад.
Сборная России впервые победила в медальном зачёте юношеских Олимпийских игр
Читайте также
- 23 января 2020
-
18:14
-
17:48
-
17:24
-
17:16
-
16:14
-
15:40
-
14:38
-
13:33
-
13:30
-
13:22
-
13:16
-
13:00
-
12:08
-
11:57
-
11:15
-
10:27
-
09:51
-
09:37
-
09:26
-
01:46
-
01:29
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:31
-
00:11
-
00:10
- 22 января 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:21
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:24
Партнерский контент