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Гурейро — о ритм-танце: это рекорд сезона для нас, но мы с Загорски могли выступить лучше

Гурейро — о ритм-танце: это рекорд сезона для нас, но мы с Загорски могли выступить лучше
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, прокомментировал прокат дуэта в ритм-танце на чемпионате Европы, который проходит в Граце (Австрия).

«На международных стартах это рекорд сезона для нас. Но это всё лишь цифры. Мне кажется, что для себя мы могли и лучше выступить — были некоторые шероховатости. Но в целом, мне кажется, мы излучали хорошую энергию. Зрителям понравилось, хлопали хорошо. Для первого дня всё нормально.

Не могу сказать, что мы сильно переживали. Хотя волнение всё-таки даёт о себе знать — на чемпионате Европы мы были всего один раз.

С тем, чтобы почувствовать эту арену, у нас были проблемы. К сожалению, у нас была всего одна тренировка — во вторник рано утром. К сегодняшнему дню всё уже забыли. Но в целом арена не сильно влияет на выступление. Странно, что каток здесь в виде шатра, но это скорее просто непривычно», — передаёт слова Гурейро корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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