Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию

В Граце (Австрия) завершилась первая часть соревнований у танцевальных пар. Промежуточным лидером после ритм-танца стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Их прокат судьи оценили в 88,78 балла.



Второе место занял российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,73). На промежуточной третьей строчке расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).



Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми. За свой прокат они получили оценку 83,65 балла. Ещё одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро идёт на пятом месте. Они установили лучший для себя результат сезона в ритм-танце на международных стартах — 74,26 балла.

Чемпионат Европы в Граце завершится 26 января.