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Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

В Граце (Австрия) завершилась первая часть соревнований у танцевальных пар. Промежуточным лидером после ритм-танца стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Их прокат судьи оценили в 88,78 балла.

Второе место занял российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,73). На промежуточной третьей строчке расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми. За свой прокат они получили оценку 83,65 балла. Ещё одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро идёт на пятом месте. Они установили лучший для себя результат сезона в ритм-танце на международных стартах — 74,26 балла.

Чемпионат Европы в Граце завершится 26 января.

Фигурное катание. ЧЕ-2020. Грац, Австрия
Танцы на льду. Ритм-танец
23 января 2020, четверг. 14:00 МСК
Окончено
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