Кацалапов: такого небольшого разрыва у нас с французами ещё не было

Российский фигурист Никита Кацалапов прокомментировал выступление в ритм-танце на соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Их дуэт с Викторией Синициной показал второй результат.
«Каталось сегодня круто. Легчайше! Я не знаю, как так получилось. Понятное дело, что мы хорошо готовились, но мы никогда не даём себе поблажек на тренировках. Но сегодня было всё легче и легче к концу. Хотелось ещё немножко продолжить, после окончания танца.
Уровни мы не видели, но оценка высокая. Мы довольны тем, как всё прошло.
У нас такого небольшого разрыва с французами ещё не было. Принципиально ли это? Не знаю. Скажу только, что хорошему прокату — хорошие оценки. Мы сегодня баллами довольны. Теперь задача на произвольную программу выйти с таким же настроением и отдаться полностью.
Думаю, всем нравятся большие арены, когда крики, шум, гам, все поддерживают тебя, особенно если ты хорошо катаешься. Но сегодня наших болельщиков хватило и тут: они своей поддержкой создали атмосферу, как будто это большой-большой стадион», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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