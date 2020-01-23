Степанова: чемпионат Европы проводят в надувном строении. Как в нашей деревушке

Российская фигуристка Александра Степанова оценила уровень проведения чемпионата Европы, который проходит в Граце (Австрия).
«Катаемся в надувном строении. Здесь немного душно, но лёд в целом хороший. Когда-то давно в подобном строении мы давали показательные выступления для своей, так скажем, деревушки — там тоже каточек был небольшой.
Здесь собрались лучшие спортсмены Европы, так что атмосфера крупного турнира, конечно, всё равно ощущается. Дело ведь не в том, где проводятся соревнования, а с кем приходится соперничать», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, дуэт Степановой и Ивана Букина показал четвёртый результат в ритм-танце на соревнованиях танцевальных пар. Промежуточным лидером стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
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