Итальянская фигуристка Гиньяр: надеемся снова взять бронзу чемпионата Европы

Итальянская фигуристка Шарлен Гиньяр прокомментировала выступление в ритм-танце на соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Её дуэт с Марко Фаббри показал второй результат.



«Мы очень рады тому, как сложился для нас ритм-танец. Первая половина сезона была для нас непростой, поэтому нам стоило немалого труда показать такое выступление на чемпионате Европы. После национального чемпионата у нас был месяц, чтобы прибавить, и мы прошли непростой путь. Надеюсь, что в итоге мы сможем повторить третье место, которое было у нас в прошлом году. Но главная цель — выйти на пик формы к главному старту сезона — чемпионату мира», — передаёт слова Гиньяр корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.



Промежуточным лидером после ритм-танца стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Лучшими из россиян стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов — второе место.

Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию