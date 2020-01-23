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Австралиец Вуд стал новым главой комитета по соответствию ВАДА

Австралиец Вуд стал новым главой комитета по соответствию ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Австралиец Джеймс Вуд назначен новым главой комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). На этом посту он сменил британца Джонатана Тейлора.

«Полномочия Тейлора истекли, новым главой комитета по соответствию был назначен австралиец Джеймс Вуд. Он известен тем, что создавал в Австралии систему Sports Integrity, много занимался вопросами правосудия», — приводит слова руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова ТАСС.

9 декабря 2019 года исполнительный комитет ВАДА поддержал рекомендацию Тейлора запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в CAS.

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