Российские ватерполистки впервые с 2010 года вышли в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по водному поло победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия). Основное время завершилось со счётом 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1), а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались подопечные Александра Гайдукова — 4:3. Для сборной России этот выход в финал стал первым с 2010 года.
В решающем матче турнира россиянки встретятся с победителем второго полуфинала, в котором представительницы Венгрии сыграют с испанками.
Российские ватерполистки трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010). В этом году соревнования являются отборочными на Олимпиаду 2020 года в Токио. Победитель континентального первенства получит прямую путёвку на Игры.
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Будапешт, Венгрия
Полуфинал
Россия — Нидерланды — 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1, 4:3 пен.)
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