Волейболистки московского «Динамо» уступили «Марице» в матче Лиги чемпионов

Московское «Динамо» уступило болгарской «Марице» в домашнем матче четвёртого тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в столице России и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:17) в пользу гостей.
«Динамо» потерпело второе поражение на турнире, в третьем туре волейболистки московского клуба уступили «Каннам», и занимает вторую строчку группы Е. «Марица» одержала первую победу.
В следующем матче турнира «Динамо» 6 февраля сыграет в гостях с «Уралочкой-НТМК». Клуб из из Свердловской области в четвёртом туре на выезде обыграл «Канны» — 3:2 (24:26, 25:22, 25:21, 21:25, 15:13).
Волейбол. Лига чемпионов
Женщины. Групповой этап. Четвёртый тур
«Динамо» (Москва) — «Марица» (Болгария) — 1:3 (23:25, 25:15, 23:25, 17:25).
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