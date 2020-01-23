Загитова опубликовала фото с занятия по растяжке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фото со своих занятий по растяжке. Спортсменка позирует на снимке в провисном шпагате.
«Работа полным ходом», — подписала фотографию фигуристка.
Фото доступно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).
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