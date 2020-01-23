Российские ватерполистки завоевали путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио

Женская сборная России по водному поло гарантировала себе путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Это стало известно после победы команды Испании над Венгрией в полуфинальном матче чемпионата Европы со счётом 11:10 (3:3, 2:1, 2:3, 4:3).
По регламенту прямая путевка на Олимпиаду достанется победителю чемпионату Европы, однако сборная Испании получила квоту по результатам мирового первенства 2019 года.
Ранее сборная России впервые с 2010 года смогла выйти в финал чемпионата Европы. В полуфинале подопечные Александра Гайдукова одержали победу над командой Нидерландов. Основное время завершилось со счётом 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1), а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались россиянки — 4:3.
Финал европейского первенства Россия — Испания состоится 25 января.
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