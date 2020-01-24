У шведского фигуриста пошла кровь из носа во время выступления

У шведского фигуриста Николая Майорова во время выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия) пошла кровь из носа. Несмотря на инцидент он завершил прокат. На поклоне фигурист стоял с окровавленными лицом и руками.



По итогам произвольной программы Майоров набрал 138,18 балла, по сумме двух прокатов — 212,57. Этот результат не позволил шведскому фигуристу попасть в десятку лучших.

Фото доступно на странице Viaplay SportSE в «Твиттере».



Николай Майоров — брат пятикратного победителя чемпионата Швеции по фигурному катанию Александра Майорова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце продлится до 26 января. По сумме двух программ у мужчин первое место занял российский фигурист Дмитрий Алиев, второе — ещё один россиянин — Артур Даниелян.