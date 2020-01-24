Алиев выиграл золото чемпионата Европы по фигурному катанию, у Даниеляна — серебро

В Граце (Австрия) на чемпионате Европы по фигурному катанию завершились соревнования у мужчин. По итогам короткой и произвольной программ победу одержал россиянин Дмитрий Алиев. Он получил от судей оценку 272,89 балла.
Второе место занял ещё один российский фигурист — Артур Даниелян (246.74). На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71). Третий российский участник, Александр Самарин, выступил неудачно. По сумме двух прокатов он занял лишь 10-е место, набрав 220,43 балла.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия
Мужчины. Итоговое положение
1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89.
2. Артур Даниелян (Россия) — 246.74.
3. Морис Квителашвили (Грузия) — 246,71…
10. Александр Самарин (Россия) — 220,43.
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