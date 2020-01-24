Фигурист Алиев: внутри меня фейерверк! Душа плачет от счастья

Россиянин Дмитрий Алиев прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия). По сумме короткой и произвольной программ он получил от судей оценку 272,89 балла.



«Безумно рад! Внутри меня фейерверк! Душа плачет от счастья. Это великий день для меня, победа над собой. Самый счастливый день в моей карьере!» — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Второе место занял ещё один российский фигурист— Артур Даниелян (246,74). На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили (246,71). Александр Самарин выступил неудачно. По сумме двух прокатов он занял лишь 10-е место, набрав 220,43 балла. Лидировавший после короткой программы представитель Чехии Михал Бржезина стал седьмым.