16-летний Даниелян — о «серебре» чемпионата Европы: в конце проката ушёл в отрыв
Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал завоевание серебряной медали на чемпионате Европы в Граце (Австрия). 16-летний уроженец Волгограда уступил лишь своему соотечественницу Дмитрию Алиеву. Бронзовым призёром стал грузин Морис Квителашвили.
«Я старался кататься с тем же настроем, что и вчера, в своё удовольствие. Хотел показать работу, проделанную после чемпионата России, достойно выглядеть на взрослом уровне. В конце программы было классно — я ушёл в отрыв: не думал о местах, только о чистом катании.
Думаю, на данный момент это самый большой успех в моей карьере, первый успех на взрослом уровне. Буду работать дальше, в том числе над всеми четверными» — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Алиев выиграл золото чемпионата Европы по фигурному катанию, у Даниеляна — серебро
Читайте также
- 24 января 2020
-
01:49
-
01:37
-
01:23
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:15
- 23 января 2020
-
23:45
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
21:53
-
21:26
-
21:13
-
20:52
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
19:21
-
19:01
-
18:53
-
18:14
-
17:48
-
17:24
-
17:16
-
16:14
-
15:40
-
14:38
-
13:33
-
13:30
-
13:22
Партнерский контент