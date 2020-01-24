16-летний Даниелян — о «серебре» чемпионата Европы: в конце проката ушёл в отрыв

Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал завоевание серебряной медали на чемпионате Европы в Граце (Австрия). 16-летний уроженец Волгограда уступил лишь своему соотечественницу Дмитрию Алиеву. Бронзовым призёром стал грузин Морис Квителашвили.



«Я старался кататься с тем же настроем, что и вчера, в своё удовольствие. Хотел показать работу, проделанную после чемпионата России, достойно выглядеть на взрослом уровне. В конце программы было классно — я ушёл в отрыв: не думал о местах, только о чистом катании.

Думаю, на данный момент это самый большой успех в моей карьере, первый успех на взрослом уровне. Буду работать дальше, в том числе над всеми четверными» — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.