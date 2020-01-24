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Победный прокат Алиева в произвольной программе на чемпионате Европы. Видео

Победный прокат Алиева в произвольной программе на чемпионате Европы. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Россиянин Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия). После короткой программы он шёл вторым. Но смог блестяще справиться с произвольной. За свой прокат Алиев получил от судей 184,44 балла. А по итогам двух соревновательных дней — 272,89.

Алиев стал первым россиянином за последние восемь лет, которому удавалось выигрывать континентальное первенство в мужском одиночном катании.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Второе место занял ещё один российский фигурист Артур Даниелян (246.74). На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71). Александр Самарин выступил неудачно. По сумме двух прокатов он занял лишь 10-е место, набрав 220,43 балла.

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