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Алиев не смог сдержать слёз после победы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Видео

Алиев не смог сдержать слёз после победы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Фигурист Дмитрий Алиев эмоционально отреагировал на свой успех на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Россиянин блестяще справился с произвольной программой и завоевал золото соревнований. После этого он не смог сдержать слёз.

За два проката Алиев получил от судей 272,89 балла и стал первым россиянином за последние восемь лет, которому удавалось выигрывать континентальное первенство в мужском одиночном катании.

Видео доступно на странице Международного союза конькобежцев в «Твиттере».

Второе место занял ещё один российский фигурист Артур Даниелян (246.74). На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71). Александр Самарин выступил неудачно. По сумме двух прокатов он занял лишь 10-е место, набрав 220,43 балла.

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