Алиев объяснил свои слёзы после победы на чемпионате Европы по фигурному катанию

Россиянин Дмитрий Алиев прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия). По сумме короткой и произвольной программ он получил от судей оценку 272,89 балла. После победы фигурист не смог сдержать слёз.
«В конце программы, когда я осознал, что прокат вышел достойным, у меня в голове всплыли картинки, как я готовился к чемпионату Европу. Поэтому и нахлынули слёзы радости от преодоления самого себя. С точки зрения эмоций прокат был довольно трудным, я волновался. Но сейчас я в восторге. Благодарен моим тренерам и рад, что сегодня всё это произошло.
Честно говоря, перед началом своего проката начал немного «перегорать». У меня начали «гореть» уши. Но в этот момент я нашёл для себя важные слова, которые мне помогли собраться и показать на льду всё, на что я способен», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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