Горячкина — Цзюй Вэньцзюнь. Прямая трансляция 24.01.2020. Чемпионат мира по шахматам 2020

Сегодня, 24 января, россиянка Александра Горячкина проведёт решающий тай-брейк в матче за звание чемпионки мира с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
В заключительной, 12-й партии Горячкиной удалось одержать победу над своей соперницей. Общий счёт в противостоянии стал ничейным — 6-6. Теперь чемпионка мира будет определена на тай-брейке.
Онлайн-трансляцию тай-брейка Горячкина — Цзюй Вэньцзюнь можно посмотреть на YouTube-канале FIDE chess.
Первые шесть партий этого противостояния были сыграны в Шанхае (Китай) с 5 по 12 января. С 16 января поединки проходят во Владивостоке.
Александра Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам. 23 ноября 2018 года Цзюй Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте. Она является победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011) и Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018).
Русская шахматистка в одном шаге от звания чемпионки мира! Прямая трансляция тай-брейка.
- 24 января 2020
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
01:49
-
01:37
-
01:23
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:15
- 23 января 2020
-
23:45
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
21:53
-
21:26
-
21:13
-
20:52
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
19:21
-
19:01
-
18:53
-
18:14
-
17:48
-
17:24
-
17:16
-
16:14
-
15:40
-
14:38