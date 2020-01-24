Горячкина — Цзюй Вэньцзюнь. Прямая трансляция 24.01.2020. Чемпионат мира по шахматам 2020

Сегодня, 24 января, россиянка Александра Горячкина проведёт решающий тай-брейк в матче за звание чемпионки мира с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

В заключительной, 12-й партии Горячкиной удалось одержать победу над своей соперницей. Общий счёт в противостоянии стал ничейным — 6-6. Теперь чемпионка мира будет определена на тай-брейке.

Онлайн-трансляцию тай-брейка Горячкина — Цзюй Вэньцзюнь можно посмотреть на YouTube-канале FIDE chess.

Первые шесть партий этого противостояния были сыграны в Шанхае (Китай) с 5 по 12 января. С 16 января поединки проходят во Владивостоке.

Александра Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам. 23 ноября 2018 года Цзюй Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте. Она является победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011) и Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018).

Русская шахматистка в одном шаге от звания чемпионки мира! Прямая трансляция тай-брейка.