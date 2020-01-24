Щербань — о поражении «Динамо» в ЛЧ: всё, что могу сказать, будет звучать как оправдание

Волейболистка московского «Динамо» Яна Щербань прокомментировала поражение в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с болгарской «Марицей». Встреча прошла в столице России и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:17) в пользу гостей.

«Всё, что я могла бы сказать о результате, будет звучать как оправдания. Единственное, что хочется сказать, это то, что нам нужно найти свою игру. С самого начала сезона мы испытываем проблемы», — приводит слова Щербань официальный сайт московского клуба.

«Динамо» потерпело второе поражение на турнире и занимает вторую строчку группы Е. «Марица» одержала первую победу.

В следующем матче турнира «Динамо» 6 февраля сыграет в гостях с «Уралочкой-НТМК».