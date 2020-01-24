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Кроткова — о поражении «Динамо» в волейбольной ЛЧ: больно и грустно

Кроткова — о поражении «Динамо» в волейбольной ЛЧ: больно и грустно
Другие / Волейбол 0

Волейболистка московского «Динамо» Наталья Кроткова прокомментировала поражение в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с болгарской «Марицей» со счётом 1:3 (23:25, 25:18, 23:25, 17:25).

«Смешанные чувства после этого матча. С одной стороны, я очень рада была выйти на площадку. Просто счастлива провести почти весь матч! Я ждала этого момента полтора года! С другой, команда проиграла — это больно и грустно. Что касается игры, то я не чувствовала себя скованно, но в силе удара можно было бы, конечно, прибавлять и прибавлять», — приводит слова Кротковой официальный сайт московского клуба.

В следующем матче турнира «Динамо» 6 февраля сыграет в гостях с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

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