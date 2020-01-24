Волейболистка «Марицы» прокомментировала победу над московским «Динамо» в Лиге чемпионов

Волейболистка болгарской «Марицы» Дженнифер Кросс поделилась впечатлениями от победы в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо». Встреча прошла в столице России и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:17) в пользу гостей.

«Мы очень счастливы обыграть такую сильную команду. Мы были отлично готовы к матчу, и у нас всё получилось. Не скрою, их атакующие оказали на нас большое давление, но мы справились. Были ли мы уверены в победе? Никогда нельзя быть уверенным, но мы были хорошо готовы к борьбе!» — приводит слова Кросс официальный сайт московского клуба.

«Динамо» потерпело второе поражение на турнире и занимает вторую строчку группы Е. «Марица» одержала первую победу.

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