Буянова — о серебре 16-летнего фигуриста Даниеляна на ЧЕ: не ожидала такого расклада

Тренер Елена Буянова заявила, что не ожидала от своего ученика Артура Даниеляна серебряной медали на его первом в карьере чемпионате Европы по фигурному катанию. Турнир проходит в Граце (Австрия).

16-летний уроженец Волгограда уступил лишь соотечественнику Дмитрию Алиеву. Бронзовым призёром стал грузин Морис Квителашвили.

«Конечно, не ожидала такого расклада, здесь два таких опытных фигуриста выступали — Дима Алиев и Саша Самарин. За Диму безумно рада, здорово, что он стал чемпионом.

Артур так выложился на четверных, что упал. Конечно, такие вещи нельзя допускать, но это вопрос опыта. Однако мне понравилось, как он себя настроил и проводил разминку. В нём начинает расти спортивный дух, сейчас главное для него — уверенность.

Когда он приехал ко мне, я увидела в нём огромное желание добиться результата. Он фанат фигурного катания — знает всех, смотрит, следит за видом спорта. Мне всегда хотелось, чтобы он поверил в себя", — приводит слова Буяновой ТАСС.