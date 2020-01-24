Бутов: участие в выборах президента ВФЛА? Решения за региональными федерациями

Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал, планирует ли он участвовать в выборах главы организации, которые пройдут 28 февраля.
«Пока ничего не стану говорить о своем возможном участии в выборах. Решения за региональными федерациями», — приводят слова Бутова «Известия».
Он также прокомментировал заявление Марии Ласицкене о многомиллионном иске к руководству ВФЛА.
«Это решение лучшей легкоатлетки России и Европы. Она высказала свою точку зрения, на которую имеет право. Насколько я понимаю, спортсмены пытаются всеми возможным и невозможными способами добиться права участвовать в международных стартах. Что-то предпринять, чтобы их услышали и стали с ними общаться напрямую, а не через прессу», — добавил Бутов.
Новый глава ВФЛА будет избран максимум на один год.
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