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Горшков: Алиев — просто герой

Горшков: Алиев — просто герой
Другие / Фигурное катание 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил выступление российского фигуриста Дмитрия Алиева на чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия), где спортсмен одержал победу.

«Алиев — просто герой, огромный молодец. Это замечательная победа», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

Также он заявил, что кандидатура второго номера сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию в мужском одиночном катании ещё будет обсуждаться. Ранее серебряным призёром ЧЕ стал 16-летний Артур Даниелян.

«Исполкома ФФККР до чемпионата мира, наверное, не будет, но мы ещё обсудим это», — добавил Горшков.

На чемпионате мира в Монреале (Канада), который состоится в марте 2020 года, Россия сможет выставить двух участников.

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