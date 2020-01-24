Горшков: Алиев — просто герой
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил выступление российского фигуриста Дмитрия Алиева на чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия), где спортсмен одержал победу.
«Алиев — просто герой, огромный молодец. Это замечательная победа», — цитирует Горшкова РИА «Новости».
Также он заявил, что кандидатура второго номера сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию в мужском одиночном катании ещё будет обсуждаться. Ранее серебряным призёром ЧЕ стал 16-летний Артур Даниелян.
«Исполкома ФФККР до чемпионата мира, наверное, не будет, но мы ещё обсудим это», — добавил Горшков.
На чемпионате мира в Монреале (Канада), который состоится в марте 2020 года, Россия сможет выставить двух участников.
«Мы счастливы всей страной». Тарасова прокомментировала успех Алиева и Даниеляна на ЧЕ
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