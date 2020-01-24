Уткин: Тарасова бесконечно крута, но подражать ей невозможно и бессмысленно

Известный комментатор Василий Уткин объяснил, почему многократно и по разным поводам вступался за заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

«Когда даёшь интервью, работаешь комментатором или открываешь свою личность, то оказываешься беззащитен. Если кому-то нахамил, об этом нечасто приходится сожалеть, а вот когда раскрылся, когда искренен — это всегда останется слабой стороной. Тебе всегда смогут в эту открытую душу и булавку воткнуть, и соли насыпать, и горчицы ещё добавить. Тарасова в этом отношении открытый нерв, и она бывает беззащитна. Именно поэтому мне всегда кажется важным её поддержать и защитить. В глаза я не видел её года три — чтобы вы понимали, что мы не общаемся, не дружим и не созваниваемся. Но она дорогой персонаж моего телевидения, которое ушло, а также дорогой персонаж моего детства, которое уже не вернётся. Она выдающийся комментатор, достояние нашей профессии. И её нужно защищать.

Трудно сравнивать Тарасову с другими комментаторами. Она находится в положении, когда её работа доставляет мне эстетическое удовольствие. Она бесконечно крута, но подражать ей невозможно и бессмысленно. Во-первых, потому что она работает в специфическом жанре экспертного комментария, который не распространяется на другие области. Во-вторых, потому что её комментарий очень личный, и эта личность неотделима от слов. Все риторические приёмы и интонации бессмысленны без фигуры Тарасовой", — цитирует Уткина Sport24.

Напомним, в декабре на сайте Change.org была зарегистрирована петиция, в которой любители фигурного катания требовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам».