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Уткин: Тутберидзе — очень закомплексованный человек

Уткин: Тутберидзе — очень закомплексованный человек
Другие / Фигурное катание 0

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как относится к российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«У меня на этот счёт есть довольно поверхностный взгляд. Как мне представляется, она хороший методист, неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек. Она нуждается в том, чтобы ничто не колебало её в собственном самоутверждении. Она плывёт на этой волне, пользуется ею и считает, что это и есть её настоящая поддержка. Так это выглядит со стороны, во всяком случае.

Если это так, Этери Георгиевне ещё можно успеть изменить своё отношение. У неё трудная жизнь, она тяжело пробивалась в первые ряды, наверное, любую альтернативную точку зрения она воспринимает как смертное покушение на своё положение в обществе", — приводит слова Уткина Sport24.

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