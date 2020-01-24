Курбатов: в ВФЛА буду бороться, чтобы вернуть российским спортсменам нейтральный статус

Глава Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов поделился ожиданиями от выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которые пройдут 28 февраля 2020 года.

«Я волнуюсь за прозрачность выборов. По надуманным причинам меня не допустили к голосованию на ежегодной отчётной конференции ВФЛА в середине декабря 2019 года. Поэтому не удивлюсь, если люди, которые сейчас возглавляют организацию, постараются найти в моём запросе какие-то ошибки и отказать в участии. Несмотря на поддержку Москвы и ещё нескольких регионов. Чтобы этого не произошло, мы очень внимательно проверили все документы с юристом», — цитируют Курбатова «Известия».

В случае своего избрания Курбатов в первую очередь намерен побороться за то, чтобы вернуть российским спортсменам нейтральный статус и возможность выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.