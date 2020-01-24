Чешский фигурист Бржезина объяснил провал в произвольной программе на ЧЕ в Австрии

Чешский фигурист Михал Бржезина прокомментировал выступление на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Спортсмен выиграл короткую программу, но из-за неудачного проката в произвольной программе в итоге занял седьмое место.
«Не думаю, что проблема в психологии. Я тренировался и был нацелен выполнить программу. Если бы не верил в свои силы, не делал бы больше одного сальхова. В произвольной с самого начала всё пошло не так. Но затем всё наладилось, я стал кататься как обычно.
Пытался что-то исправить, но это не сработало. Зачем я попробовал три раза сделать четверной сальхов? Знал, что тройной аксель ничего не исправит. Но жизнь продолжается. Это спорт», — приводит слова Бржезины Idnes.
Победу на чемпионате Европы одержал действующий чемпион России Дмитрий Алиев. Вторым стал ещё один россиянин — 16-летний Артур Даниелян.
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