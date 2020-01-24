Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Оберстдорфе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной России на этап Кубка мира в Оберстдорфе, который пройдёт 25-26 января.
В заявку женской сборной вошли Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева.
В состав мужской команды включены Александр Большунов, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Ермил Вокуев.
Завтра, 25 января, пройдут соревнования в скиатлоне. На 26 января запланированы спринтерские гонки классическим стилем.
Норвежка Терезе Йохауг лидирует в общем зачёте Кубка мира у женщин. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт третьей. У мужчин лидирует россиянин Александр Большунов.
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