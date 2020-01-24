«Ущипните меня!» Слуцкая осталась в восторге от 40-летней британской фигуристки на ЧЕ

Призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая восхитилась британской фигуристкой Зои Джонс. 40-летняя спортсменка выступает в парном катании на чемпионате Европы, который проходит в Граце (Австрия).
«Ущипните меня! На чемпионате Европы в 40 лет! Не буду отрицать, что после стольких лет в фигурном катании, просмотр любого соревнования и чемпионата пробуждает во мне очень трепетные чувства. Я всегда очень переживаю как за новых, так и за старых участников. Но вот старички всегда по-особому трогали моё сердце.
Так что же произошло вчера? Сейчас я вам расскажу. Вчера я решила посмотреть недавно начавшийся чемпионат Европы. Сначала всё было, как обычно, но потом в паре вышла девушка, Зои Джонс, которая, оказывается, младше меня всего на 1 год!
И тут я вспомнила её, вспомнила, как в 2001 году она выступала со мной на чемпионате Европы (тогда ещё, как и я, в одиночном катании). А тогда я залезла в интернет, чтобы посмотреть, где еще я могла её видеть. Оказалось, что она соревновалась со мной ещё аж в 1994 году на международных соревнованиях Nebelhorn trophy! А потом мы встретились на чемпионате мира в 1997 году! Это просто потрясающе!
Вот так Зои Джонс стала для меня ещё одним примером стойкости, упорства и веры в себя. Я всегда знала, что ничто (даже пугающий всех возраст) не может стать причиной отказа от своей мечты. Помните об этом! А как вам Зои? Утрёт нос молодёжи?" — написала Слуцкая в «Инстаграме».
Один из подписчиков Слуцкой в комментариях предложил 41-летней спортсменке вернуться на лёд и выступить на чемпионате мира. «Упаси Боже!!!» — ответила Ирина.
Запись доступна на странице Слуцкой в «Инстаграме».
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