32-летний американский футболист сохранил невинность для мисс Вселенная и женился на ней

Известный игрок в американский футбол Тим Тибоу, выступавший в НФЛ за «Денвер Бронкос» и «Нью-Йорк Джетс», женился на обладательнице титула «Мисс Вселенная»—2017 Деми-Лей Нель-Петерс из ЮАР. 10 января спортсмен объявил о помолвке в своём «инстаграме», церемония бракосочетания состоялась 10 днями позже в ЮАР.
Видео доступно в «инстаграме» супруги Тибоу.
Помимо выступлений НФЛ 32-летний американец также известен тем, что дал обещание не заниматься сексом до свадьбы. Он является убеждённым христианином.
Тибоу также числился в составе «Филадельфии Иглз» и «Нью-Инглэнд Пэтриотс», но не провёл за них ни одного матча. В августе 2016 года агенты Тима сообщили, что он переходит в профессиональный бейсбол. В сентябре того же года Тибоу подписал контракт с «Нью-Йорк Метс» на выступление в майнор-лиге.
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