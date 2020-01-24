Горячкина — о поражении в матче за звание чемпионки мира: хороший урок и горький опыт

Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала поражение в матче за мировую шахматную корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Решающая встреча прошла во Владивостоке.

Первая часть матча проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января. По итогам 12 партий была зафиксирована ничья — 6:6. На тай-брейке 21-летняя Горячкина уступила 28-летней китаянке.

«Обидно, конечно, что не смогла выиграть. Но это хороший урок, хоть и горький опыт. Надеюсь, я вернусь и буду ещё сильнее. Не хватило уверенности, опыта и немного везения», — цитирует Горячкину ТАСС.

Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам. 23 ноября 2018 года Цзюй Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте. Она является победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011) и Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018).